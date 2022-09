Arenata a Istanbul nave ucraina carica di grano e diretta in Italia

La nave 'Lady Zehma', partita dall'Ucraina con un carico di 3.000 tonnellate di grano per l'Italia, si è arenata nel canale del Bosforo a Istanbul a causa di un malfunzionamento al timone. Lo rende noto la tv turca Trt secondo cui i controlli effettuati dalla guardia costiera non hanno rilevato feriti ma il traffico nel canale che separa le due sponde di Istanbul è stato momentaneamente interrotto (GUERRA RUSSIA-UCRAINA: SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).