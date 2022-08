Mestrino (Padova), auto travolge gruppo di adolescenti: 7 feriti lievi

Le prime dinamiche dell’incidente

approfondimento

Pordenone, soldatessa che ha investito 15enne: distrutta dal dolore

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, gli adolescenti, chi in motorino e chi in bicicletta, erano fermi sul bordo della strada, lungo una pista ciclabile, diretti verso una locale festa paesana. Ad uno dei giovani si sarebbe rotta la bicicletta e, nel momento in cui il gruppo era fermo per assisterlo, sarebbe sopraggiunta la vettura fuori controllo che li ha investiti. Non è ancora stato stabilito se l’incidente sia occorso per un eccesso di velocità o per altre cause. La vettura, è emerso, ha dapprima centrato il cordolo a bordo strada, impennandosi e finendo poi capovolta sul gruppo di giovani.

Sette feriti lievi

I ragazzi coinvolti nell'incidente hanno tra i 12 e i 15 anni e sette di loro hanno riportato ferite, mentre altri si trovavano più lontani dal punto dell'impatto e sono fortunatamente rimasti illesi. Tra i feriti ci sono anche i due occupanti della vettura, che hanno riportato alcune contusioni. Il conducente è stato sottoposto ai controlli del sangue per alcool e droga, ma l'esito non è ancora noto.

Le parole del sindaco

“Poco dopo aver ricevuto la notizia, mi sono precipitato sul posto” ha spiegato il sindaco di Mestrino, Marco Agostini, come riportato dal “Corriere della Sera”. “La cosa più importante è che non ci siano state vittime e che tutti i nostri ragazzi se la siano cavata solo con lesioni ed escoriazioni. Loro si trovavano lungo la pista ciclabile, in una zona per giunta ben illuminata e quindi non gli si può certo rimproverare nulla, l’auto aveva già iniziato a sbandare diverse decine di metri prima, finendo poi col centrarli in pieno”, ha detto. Lo stesso primo cittadino ha confermato, poi, che i giovani sono stati quasi tutti dimessi nella mattinata di martedì 23 agosto. “A quanto ne so, sei ragazzi sono già stati dimessi, l’ultimo di loro ancora in ospedale è solo sotto osservazione e confidiamo possa tornare presto a casa. Ora sarà la polizia a stabilire l’esatta dinamica del fatto e a mettere chi di dovere di fronte alle proprie responsabilità”.