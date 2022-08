Fenomeno Tuvalum, bici usate, garantite e a domicilio

L’idea non è nuova ma è stata innovata e perfezionata. Tuvalum nasce a Valencia nel 2015 quando un gruppo di giovani appassionati, non trovando occasioni ma soprattutto garanzia di bontà del prodotto in rete, decise di mettersi in proprio tra lo scetticismo generale. Le priorità erano e sono rimaste: trasparenza, sicurezza e garanzia. “Non vendiamo biciclette, ma fiducia”, dicono Ismael Labrador e Alejandro Pons, fondatori di Tuvalum.

Anzi sull’onda dell’immortale passione per il mezzo a due ruote per eccellenza si incastonano i successi commerciali degli ultimi due anni. Oltre 2milioni di pezzi venduti nel 2020, con un +44% sul 2019, poco meno lo scorso anno, un trionfo senza precedenti con un netto boom nel numero di addetti e nuovi progetti. Ed è tra questi ultimi che si inserisce Tuvalum , piattaforma online per la vendita di bici usate, da poco sbarcata in Italia dopo i successi in Spagna e Francia.

Niente è paragonabile al semplice piacere di un giro in bicicletta. La frase è attribuita addirittura a John Fitzgerald Kennedy e possiamo anche non essere completamente d’accordo ma rende bene l’idea di come la bicicletta sia stata capace di attraversare epoche, luoghi comuni, filosofie, spicciole e non, restando fedele a se stessa.

“Fino ad ora c’erano solo piattaforme che non si occupavano di intermediare le transazioni, non gestivano la logistica - aggiunge Labrador - dovevi metterti in viaggio per centinaia di km e nel mio caso specifico, non avendo conoscenze di meccanica, potevo imbattermi in uno sconosciuto con una bicicletta senza sapere in che stato fosse”. “Quello che differenzia Tuvalum da altri siti online e applicazioni che si occupano di seconda mano - tiene a precisare Pons - è che noi offriamo la gestione totale di tutte le operazioni necessarie per una compravendita sicura. Questo include la transazione dei pagamenti, il ritiro della bicicletta al domicilio del venditore e la spedizione a quello del compratore e punto ancora più importante è che tutte le nostre biciclette sono revisionate da un team di meccanici esperti: certificano che non sia rubata, che sia in perfetto stato, per poi consegnarla con la massima garanzia al compratore”.



Meccanici e consulenza

Con oltre 2.700 articoli in catalogo e 10mila bici vendute, Tuvalum è il più grande marketplace in Europa con un’attività che dall’inizio dell’anno prevede anche la vendita diretta online, confermando i punti cardine del suo successo: la consulenza personalizzata gratuita nella ricerca, il controllo da parte di meccanici esperti che certificano e garantiscono al 100 per cento le condizioni della bicicletta, fino alla consegna, rapida, in qualunque angolo del mondo.