Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 20 agosto

I tamponi sono 164.804 (ieri 158.905), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 14,8% (ieri era al 15,5%). Le persone in terapia intensiva sono 256 (-4 rispetto a ieri), quelle nei reparti ordinari 6.528 (-254). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 174.659. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 21.630.998. I guariti sono 20.673.711

Nelle ultime 24 ore sono stati 24.394 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 24.691. I tamponi effettuati sono 164.804 (ieri 158.905). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 14,8% (ieri era al 15,5%). Sono 88 i morti (compresi alcuni riconteggi), 4 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 20 agosto (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 256, con 22 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 6.528 (-254). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti leggi anche Covid, Rezza: "Calo indici, ma il virus continua a circolare" In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 21.630.998. Le vittime in totale sono 174.659, con 88 decessi segnalati nell'ultimo bollettino con un ricalcolo delle Regioni Campania e Sicilia (ieri erano stati 124, compresi alcuni riconteggi delle Regioni Sicilia e Campania). I guariti sono 41.099 nelle ultime 24 ore e 20.673.711 in totale. Sono invece 775.844 le persone in isolamento domiciliare (-16.537). I tamponi sono in tutto 240.836.328 - di cui 95.770.934 processati con test molecolare e 145.065.394 con test antigenico rapido -, in aumento di 164.804 rispetto al 19 agosto. Le persone testate sono finora 62.804.545, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino leggi anche Covid, Sileri: "Autunno a rischio tra rialzo contagi e influenza" Nelle note del bollettino del 20 agosto si legge che: “La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto non paziente Covid. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne, il decesso registrato oggi, risale al giorno 15/07/2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dei 261 nuovi positivi, 3 derivano da test antigenici confermati da test molecolare, 250 casi diagnosticati con test antigenico e 8 nuovi positivi al test PCR. La Regione Sicilia comunica dei decessi comunicati n. 1 appartiene al 20/08/2022 - n. 1 al 19/08/2022 - N. 2 al 18/08/2022 - N. 1 al 17/08/2022 - n. 1 al 14/08/2022 - n. 1 al 11/08/2022. La Regione Umbria comunica che si fa presente che 2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 64 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina. La Regione Valle d'Aosta comunica che il numero di casi confermati da test molecolare sono diminuiti rispetto a ieri a seguito di revisione dei dati".

Le vittime vedi anche Covid, prorogato il termine per accedere al fondo “Sempre con Voi” Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 42.060 in Lombardia 15.293 in Veneto 11.009 in Campania 11.938 nel Lazio 17.795 in Emilia-Romagna 11.971 in Sicilia 8.951 in Puglia 13.575 in Piemonte 10.606 in Toscana 4.082 nelle Marche 5.507 in Liguria 3.607 in Abruzzo 2.909 in Calabria 5.328 in Friuli-Venezia Giulia 2.681 in Sardegna 2.047 in Umbria 1.522 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.589 nella Provincia autonoma di Trento 979 in Basilicata 663 in Molise 547 in Valle d'Aosta