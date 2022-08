Covid, prorogato il termine per accedere al fondo “Sempre con Voi”

Un’ordinanza firmata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile ha ufficializzato la proroga al 30 settembre 2022 per presentare la domanda di accesso al fondo, promosso dalla Famiglia Della Valle, destinato al sostegno economico in favore dei familiari degli operatori sanitari deceduti a causa del Covid-19 durante lo stato di emergenza. Finora sono stati raccolti circa 13 milioni di euro che hanno aiutato a sostenere 300 famiglie

