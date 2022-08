Marmolada, frana a Cima Uomo: escluso coinvolgimento di escursionisti

Una nuova frana di grosse dimensioni si è verifacata sulla Marmolada , a Cima Uomo in val San Nicolò. Si è staccata questo pomeriggio sul versante che si rivolge verso la Valle di Fassa. Subito, secondo quanto riferito dalla Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, è stato attivato un sopralluogo aereo con gli esperti del Servizio geologico. Intanto, in base a quanto appreso dall’Ansa, è stata esclusa la presenza di escursionisti rimasti coinvolti dalla frana .

Le procedure di verifica

approfondimento

Marmolada, nuovo crollo: formato crepaccio di 200 metri

Gli esperti, non appena accertato l’evento, hanno attivato le procedure di verifica con l'allerta in prima battuta delle squadre del Soccorso alpino. In supporto sono stati coinvolti anche i vigili del fuoco volontari ed il Saf. Il primo obiettivo, in questi casi, è quello di verificare le condizioni della parete interessata dall'evento.

Probabile frana di calcari e dolomie

Nell’ambito delle verifiche, come detto, sono stati coinvolti esperti del Servizio geologico della Provincia autonoma di Trento che hanno sorvolato in elicottero la zona della frana su Cima Uomo. L’operazione è necessaria per elaborare le stime sulla quantità di materiale crollato, probabilmente calcari dolomitici e dolomie, anche se sarà necessario individuare l'esatto punto del distacco.