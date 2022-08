Ferragosto 2022, cosa fare in Sardegna: gli eventi in programma

Feste all'insegna della natura, della musica e della tradizione: ecco gli eventi da non perdere, da Sassari a Cagliari, passando per Olbia ascolta articolo Condividi

In Sardegna il Ferragosto si festeggia tra spiagge e borghi, all’insegna delle tradizioni, ma anche di tanta musica. Ecco gli eventi da non perdere, da Sassari a Cagliari, passando per Olbia.

Ferragosto tra Sassari e Cagliari approfondimento Ferragosto 2022, cosa fare in Abruzzo: gli eventi in programma A Porto Torres, in provincia di Sassari, dal 22 luglio fino al 25 agosto 2022 si tiene la manifestazione Musica e Natura. Il 15 agosto serata speciale con il concerto di Ferragosto, dalle 21.30, alla Basilica di San Gavino. A Foresta Burgos va invece in scena un nuova edizione di Foresta in Festa, con eventi che coprono l'intera giornata di Ferragosto, tra sport, cibo ed escursioni nei siti archeologici. A Budoni appuntamento con "Musicalmente Budoni". La manifestazione, che va avanti fino a settembre, prevede per il 15 agosto musica a partire dalle 22 e poi uno spettacolo pirotecnico alle 23, in piazza Giubileo. A Cagliari (Marina Piccola) dal 4 fino al 28 agosto 2022 (quindi Ferragosto compreso) va in scena la Festa del Gusto dove il protagonista è lo street food sardo, nazionale e internazionale, con i migliori birrifici artigianali sardi.

Gli altri eventi, soprattutto musicali Si riaccendono poi i riflettori su SeuInMusica, due giornate ferragostane, 14 e 15 agosto, nel paese della Barbagia di Seulo. Il festival di alternative music propone una maratona di suoni, dalla mattina alla sera, tra jam session, aperitivi e laboratori musicali. Ingresso libero e gratuito per tutti gli appuntamenti. Tra gli appuntamenti musicali, anche l’Arabax Music Festival (dal 12 al 15 agosto, all’Arbatax Rocce Rosse) che, per Ferragosto, prevede ospiti come Guè Pequento, 50 Cent e Ofenbach. Dal 12 al 15 agosto va in scena anche il Red Valley Festival, con grandi nomi della musica italiana ed internazionale riuniti nella Olbia Arena, anche nella serata di Ferragosto.