Ferragosto 2022, cosa fare in Abruzzo: gli eventi in programma

Gli appuntamenti si terranno vicino a L’Aquila e a Pescara. Ma anche in altre zone, come ad esempio quella di Teramo, non mancheranno i festeggiamenti, fra sagre e sfilate

Sono molti gli eventi che sono in programma per Ferragosto in Abruzzo.

Gli appuntamenti si terranno vicino a L’Aquila e a Pescara. Ma anche in altre zone, come ad esempio quella di Teramo, non mancheranno i festeggiamenti.