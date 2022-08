Ferragosto 2022, cosa fare a Roma: gli eventi in programma

Tanti gli eventi nella Capitale: dai concerti alle mostre in programma per i romani e per i turisti che visitano in questo periodo la Città Eterna

Non solo mare. Sono tanti gli eventi a Roma nel giorno di Ferragosto, il 15 agosto. Dai concerti alle mostre in programma per i romani e per i turisti che visitano in questo periodo la Città Eterna.

Cinecittà World

Tante le attrazioni nel parco acquatico dalle 15 fino al tramonto nella Cinepiscina. Da Aktium, con le sue barche che precipitano a 70 Km/h nella grande piscina, Pompieri, la sfida a colpi di cannonate d’acqua. Oppure AquaRodeo, l’autoscontro acquatico del Parco.

Stelle di fuoco Cinecittà 2020: una settimana di spettacoli pirotecnici

Inizierà l’8 agosto e finirà esattamente il giorno di Santa Maria Assunta il Campionato Italiano di Fuochi d’Artificio, edizione 2020. Giunto alla terza edizione e con alle spalle il successo dell due precedenti, Anche quest’anno a Castel Romano saranno tante le squadre italiane pronte a sfidarsi.

Concerti di Ferragosto a Roma

Lallo e i Fusi Orari al Confusione Fest. Prosegue con i suoi concerti pop-rock il Confusione Fest a Roma. Lallo e i Fusi Orari portano in scena oltre alla musica l’irriverenza comica e goliardica. In giro dal 1994, i ragazzi di Lallo Circosta hanno ormai un bel canovaccio di 100 concerti già fatti in varie parti d’Italia.

Ferragosto con l’arte

Come da tradizione i Musei in Comune rimarranno aperti anche a Ferragosto, con orario normale. Aperture garantite per Colosseo, il Foro Romano, le Terme di Diocleziano e il Pantheon. E ancora Galleria Corsini, Galleria Borghese, Galleria Colonna, Museo Nazionale Etrusco e Palazzo Barberini. Restano chiusi, invece, i Musei Vaticani dal 14 al 16 agosto.

Visita a Ferragosto Isola Tiberina e Ghetto Ebraico

Si può fare il tour di Roma. I luoghi prescelti saranno il Ghetto Ebraico e l’Isola Tiberina, due luoghi di storia e arte contemporanea. La prima parte è volta a illustrare le rare bellezze di questa parte della città. Ad esempio sarà l’occasione nell’Isola del Cinema di riscoprire le rovine romane. Poi attraverso il Ponte Quattro Capi l’itinerario sarà verso il Portico d’Ottavia e si potrà ammirare l’antichissimo ghetto ebraico. Biglietti per costo visita: 13 euro (adulti); 5 euro (bambini); 2 euro noleggio auricolari obbligatori. Appuntamento alle 21 in Piazza di San Bartolomeo all’Isola di fronte alla chiesa e sotto la colonna al centro della piazza.