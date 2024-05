Vasco Rossi, assolto il figlio Davide per un incidente stradale a Roma

In primo grado era stato condannato a 1 anno e dieci mesi di reclusione per lesioni stradali e omissione di soccorso durante un tamponamento avvenuto il 16 settembre 2016. Il fatto non sussiste anche per l'amico Simone Spadano che guidava l'auto. Le ragazze che avevano subito il tamponamento avevano riportato ferite lievi ed erano guarite in circa 40 giorni

La sentenza di primo grado aveva previsto per Davide Rossi una condanna a 1 anno e dieci mesi di reclusione, ma la decisione della Corte d’Appello l’ha annullata perché il fatto non sussiste. Ora sarà necessario aspettare 90 giorni per conoscere le motivazioni dettagliate della pronuncia, è certo però che a guidare non fosse il figlio del rocker, ma il suo amico Simone Spadano che ha comunque prestato soccorso, contrariamente a quanto era stato sostenuto in precedenza.

L’incidente

Il 16 settembre 2016 Simone Spadano stava guidando per le strade di Roma con accanto l'amico Davide Rossi. Non aveva rispettato uno stop e di conseguenza aveva colpito in pieno una Fiat Punto. Due ragazze, Francesca Morelli e Rosella Nicoletti, avevano riportato un trauma al collo e una frattura alla costola, entrambe guaribili entro circa 40 giorni. Dopo l’incidente Spadano, contrariamente a quanto è stato sostenuto in primo grado, era sceso dall’automobile per compilare il Cid, cioè la constatazione amichevole per gli incidenti stradali senza scappare o non prestare soccorso.