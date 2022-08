Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 8 agosto

Nelle ultime 24 ore sono stati 11.976 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 26.662 . I tamponi effettuati sono 75.602 (ieri 166.481). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 15,8% (ieri 16%). Sono 113 i morti (compresi alcuni riconteggi), 3 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute dell'8 agosto ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 339, con 23 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 9.052 (+126). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 21.325.402. Le vittime in totale sono 173.249. I guariti sono 20.097.986 in totale. Sono invece 1.044.776 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 238.831.686 - di cui 95.416.245 processati con test molecolare e 143.415.441 con test antigenico rapido -, in aumento di 75.602 rispetto al 7 agosto. Le persone testate sono finora 62.366.022, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi comunicati in data odierna è stato eliminato un caso in quanto paziente no covid e che i due decessi comunicati in data odierna si riferiscono a periodi precedenti. La regione Campania comunica che 15 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 14/07 e il 5/08/2022. La P.A. di Bolzano comunica che dei 91 nuovi positivi 4 derivano da test antigenici confermati da test molecolare, 84 casi diagnosticati con test antigenico e 3 nuovi positivi al test PCR. La regione Sicilia comunica che dei decessi n. 3 risalgolo al 08/08/2022, n. 4 al 07/08/2022, n. 5 al 06/08/2022, n. 2 al 05/08/2022, n. 1 al 04/08/2022, n. 1 al 28/06/2022. La regione Umbria comunica che 3 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 92 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina. Lar egione Valle d'Aosta comunica che il numero di casi confermati da test molecolare è diminuito rispetto a ieri a seguito di revisione dei dati.