Padre e figlio uccisi a Cerignola, c’è un fermo

Dopo il ritrovamento dei corpi senza vita di Gerardo Cirillo, 58 anni, e del figlio Pasquale di 27, avvenuto domenica in una campagna in provincia di Foggia, gli inquirenti hanno fermato il presunto omicida, Giuseppe Rendina. L’uomo, 45 anni, si è dichiarato innocente e si è avvalso della facoltà di non rispondere

Gli agenti di polizia e i carabinieri hanno fermato il presunto autore dell'omicidio di Gerardo Cirillo, 58 anni, e del figlio Pasquale, di 27, i cui corpi sono stati rinvenuti nella mattinata di domenica 31 luglio in una campagna alla periferia di Cerignola, nel foggiano. Si tratta di Giuseppe Rendina, 45 anni, bloccato a Trinitapoli, nella Bat al confine proprio con il territorio cerignolano. L’uomo, bracciante agricolo con precedenti per droga , si è dichiarato innocente e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tra le accuse mosse a Rendina, quelle di duplice omicidio e porto abusivo di pistola.

Ancora poche certezze sul movente

In base a quanto trapelato, l'indagato avrebbe dichiarato di conoscere Gerardo Cirillo per questioni professionali. Il suo fermo è stato condotto congiuntamente dalla polizia e dai carabinieri e dal Pm inquirente, Alessio Marangelli, della procura di Foggia. Nei prossimi giorni si svolgerà l'udienza di convalida del fermo. Sarebbe ancora poco chiaro il movente del duplice omicidio che potrebbe essere scaturito per un debito di circa 13 mila euro. Non è chiaro se le due vittime fossero debitrici o creditrici.

Il ritrovamento dei corpi

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, il sabato sera precedente al delitto una parente della famiglia avrebbe denunciato la scomparsa del 58enne e del figlio. Domenica mattina, poi, gli agenti di polizia si erano diretti verso una zona di campagna, situata al confine tra Cerignola e Manfredonia, che alcuni mesi fa era stata affittata dallo stesso Cirillo. Qui, nascosti tra i tubi in plastica utilizzati per irrigare i campi, è stato ritrovato il corpo del figlio e poi, a circa 100 metri, quello del padre. I due, in base a quanto emerso, sono stati uccisi con un colpo di pistola alla nuca.