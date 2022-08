Bossoli di pistola per strada a Carate Brianza: avviate le indagini

Erano abbandonati per strada, a Carate Brianza, tra viale Brianza e via Tommaso Grossi, 150 bossoli calibro 22, che i carabinieri hanno sequestrato dopo una segnalazione. Gli agenti sono al lavoro per scoprire la provenienza dei bossoli, risultati privi di innesco e quindi inoffensivi, considerando che non ci sono state segnalazioni di colpi d’arma da fuoco nelle ore precedenti.