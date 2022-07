Duplice omicidio nel foggiano, padre e figlio trovati morti

I cadaveri di due uomini sono stati trovati questa mattina nelle campagne del comune di Cerignola, in provincia di Foggia. Secondo gli investigatori si tratta di padre e figlio, 58 e 27 anni. I due sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco alla testa, anche se per il momento si esclude la pista della criminalità.

Il ritrovamento

Stando a quanto emerso finora, i corpi delle vittime sarebbero stati trovati avvolti in sacchi di plastica bianchi sotto decine di tubi usati per le irrigazioni nelle campagne. A intervenire per primi sul posto sono stati gli agenti di polizia di Cerignola coordinati dalla Procura di Foggia e i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, chiamati per estrarre la salme dal cumulo di materiali.

Le indagini

Si indaga per ricostruire la dinamica dell’accaduto: al momento pare escusa la pista della crimininalità mentre gli investigatori si starebbero concentrando sulla vita privata dei due uomini. A quanto si apprende, il padre era già noto alle forze dell'ordine in quanto aveva precedenti penali per droga.