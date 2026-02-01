L’uomo avrebbe rubato un’ora prima l’arma a una guardia giurata e ingaggiato una sparatoria con gli agenti. La sparatoria sarebbe avvenuta nella zona di piazza Mistral

Un uomo è stato colpito e gravemente ferito dalla polizia in una sparatoria a Milano. L’uomo avrebbe rubato, circa un’ora prima, l’arma a una guardia giurata e ingaggiato uno scontro a fuoco con gli agenti, venendo colpito alla testa. La sparatoria sarebbe avvenuta nella zona di piazza Mistral, poco dopo le ore 15.

Che cosa è successo

Secondo quanto trapelato finora, nel primo pomeriggio l’uomo avrebbe aggredito una guardia giurata nel quartiere di Rogoredo. Il vigilante sarebbe stato colpito e il rapinatore si sarebbe impossessato della sua arma, per poi dileguarsi. Scattato l’allarme, le forze dell'ordine si sono recate sul posto dove il rapinatore, alla vista della volante, ha aperto il fuoco contro l'auto blindata. I poliziotti hanno risposto al fuoco, uccidendolo. Gli agenti sono rimasti illesi.