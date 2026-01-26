Milano, 20enne ucciso da agenti in borghese a San Donato: "Era armato"

È successo intorno alle 18 di oggi, 26 gennaio, in via Giuseppe Impastato. Secondo quanto si apprende, gli uomini delle forze dell'ordine stavano svolgendo un servizio antidroga. Il giovane, probabilmente di origini nordafricane, avrebbe avuto precedenti penali

Un giovane di 20 anni è stato ucciso oggi, 26 gennaio, in via Giuseppe Impastato a Milano, tra il quartiere di Rogoredo e San Donato, da una pattuglia di agenti in borghese. Il giovane, nordafricano, secondo quanto si apprende, aveva precedenti penali e si è avvicinato ai poliziotti impegnati nei controlli di altre persone, nell'ambito di un servizio antidroga. Quando si è avvicinato, ha estratto una pistola che aveva con sé - si parla di una Beretta 92 - e l'ha puntata contro gli agenti, che hanno quindi fatto fuoco. Adesso si sta cercando di verificare se l'arma fosse o meno a salve.