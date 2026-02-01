Valanghe in Friuli: ci sono dispersi, operazioni di recupero in corso

Offerte Sky
Friuli, cadute due valanghe: ci sono dispersi, operazioni di recupero in corso

Cronaca

Al via due distinte operazioni di recupero delle persone che si presume siano rimaste bloccate sotto la nave a seguito della caduta di due valanghe in Friuli Venezia Giulia nel primo pomeriggio

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, sono iniziate due diverse operazioni di recupero da parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia per due valanghe cadute a Sella Nevea e a Casera Razzo. In entrambi i casi ci sarebbero alcune persone sono rimaste sepolte sotto alla neve. La Sores ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco. 

Cinque persone per l'esattezza - si legge sull'edizione online del Piccolo di Trieste - sono state soccorse a Sella Nevea: solo una sarebbe ferita. Proseguono invece le ricerche nell'area di Casera Razzo, tra la provincia di Udine e il Bellunese. In entrambi i casi si segnalano probabili persone sepolte sotto la neve. 

Allarme valanghe

Il pericolo di possibili valanghe era segnalato nel bollettino ed era classificato come grado 3, ossia “marcato”, una soglia che impone grande attenzione e comportamenti estremamente prudenti per chi frequenta l'ambiente innevato. Proseguono invece le ricerche nell'area di Casera Razzo, tra la provincia di Udine e il Bellunese. In entrambi i casi si segnalano probabili persone sepolte sotto la neve.

