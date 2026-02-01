Valanghe in Friuli: ci sono dispersi, operazioni di recupero in corso

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, sono iniziate due diverse operazioni di recupero da parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia per due valanghe cadute a Sella Nevea e a Casera Razzo. In entrambi i casi ci sarebbero alcune persone sono rimaste sepolte sotto alla neve. La Sores ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco.

Cinque persone per l'esattezza - si legge sull'edizione online del Piccolo di Trieste - sono state soccorse a Sella Nevea: solo una sarebbe ferita. Proseguono invece le ricerche nell'area di Casera Razzo, tra la provincia di Udine e il Bellunese. In entrambi i casi si segnalano probabili persone sepolte sotto la neve.