Sorelle investite a Riccione, il padre non si dà pace

"Avrei dovuto portarle io, ma non mi sentivo bene". Non si dà pace Vittorio Pisanu, che mezz'ora prima del tragico incidente aveva ricevuto una chiamata dalle figlie che stavano tornando a casa ascolta articolo Condividi

"Avrei dovuto portarle io in auto in riviera", ha detto Vittorio Pisanu al sindaco di Castenaso, comune del Bolognese dove la famiglia risiede, "ma non mi sentivo bene, così le ho fatte andare in treno". Alessia e Giulia, sorelle di 17 e 15 anni, sono morte la mattina del 31 luglio, investite da un treno Frecciarossa mentre tornavano a casa dopo una nottata in discoteca a Riccione.

Il padre: "Avrei dovuto portarle io" leggi anche Riccione, ragazze travolte da un treno: cosa sappiamo e chi erano Vittorio Pisanu non si dà pace mentre parla con il sindaco di Castenaso, in provincia di Bologna, dove la famiglia risiede. "Avrei dovuto portarle io in auto in riviera ma non mi sentivo bene, così le ho fatte andare in treno" ha detto l'uomo distrutto per la morte delle figlie. Alessia e Giulia, 17 e 15 anni, avevano trascorso la nottata al Peter Pan, una discoteca di Riccione. Una delle due aveva anche subito il furto della borsetta e del cellulare e a fine serata un ragazzo conosciuto nel locale si era offerto di accompagnarle in stazione. Le ragazze mentre si recavano in stazione avevano chiamato il papà per avvisare che stavano tornando a casa. Mezz'ora dopo, il tragico incidente.

Cosa è successo L'incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino del 31 luglio. Alessia e Giulia sono state investite e uccise da un treno dell'Alta Velocità in transito dalla stazione di Riccione e diretto a Milano. L'identificazione è stata possibile grazie al ritrovamento del cellulare di una delle vittime. Secondo la ricostruzione pubblicata dal Resto del Carlino, le due sorelle hanno trascorso sui binari 12 secondi prima di essere travolte dal treno in corsa. La ricostruzione è stata possibile anche grazie al racconto di un testimone. "La ragazza col vestito verde (Alessia, ndr) l’ho vista seduta sul binario 1" ha detto l'uomo. "L’amica, che poi ho scoperto essere la sorella, a quel punto è scesa sui binari per cercare di portarla in salvo. L’altoparlante aveva annunciato il transito del treno e a quel punto non c’è stato niente da fare. È stata una scena che non dimenticherò".