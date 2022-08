Riccione, ragazze travolte da un treno: cosa sappiamo e chi erano

È ancora ignota la ragione che ha spinto Giulia e Alessia Pisanu, le sorelle travolte dal Frecciarossa, ad attraversare i binari. La loro unione, tra attimi di vita comune e le vacanze in Sardegna, si trova ancora tra le loro storie di Instagram ascolta articolo Condividi

Due sorelle unite fino all’ultimo. È forte il dolore nella comunità di Madonna di Castenaso, in provincia di Bologna, per la morte di Giulia e Alessia Pisanu, le ragazze investite da un Frecciarossa a Riccione mentre transitavano sui binari. Le due erano sempre insieme, come si vede anche sul profilo Instagram di Giulia, la più grande. Attimi con le amiche, serate al McDonald, selfie in bagno, prove “abito” e come sottofondo delle loro storie i brani della popstar Rihanna.

Loro due insieme leggi anche Muore a 21 anni dopo un tuffo in piscina a Riccione E poi ci sono loro, Giulia e Alessia. Una cartella dedicata interamente alla più piccola, dal titolo “4ever”, dove si vedono attimi di vita quotidiana, come la consegna di un regalo o la lisciatura dei capelli. “A volte credo che mia sorella sia l'unica ragione di vita”, scrive Giulia in una foto con riferimento alla sua sorellina, a testimonianza di un legame molto forte tra le due adolescenti. Sempre insieme, nella vita come su Instagram, con Giulia, 17 anni, capelli lisci, neri, tatuaggi e qualche piercing, a fare la parte della sorella maggiore nei video dove si alternano i brani dei loro cantanti del cuore, come Tedua, Jake la Furia, Gemitaiz e Ultimo. Poi gli scatti a inizio giugno in Costa Rei, in Sardegna, dove le due erano andate a trascorrere i primi giorni di vacanza dopo la scuola.