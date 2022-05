Fs, il piano industriale: 40mila assunzioni e tempi ridotti su tratte

6/14 ©Ansa

Arriva anche una nuova governance. "Per valorizzare a pieno le potenzialità di tutte le società del Gruppo e contribuire in maniera determinante a uno sviluppo sostenibile del Paese segnato da eventi straordinari come la pandemia e i conflitti internazionali, è emersa l'esigenza di ridefinire la governance e rivedere la struttura organizzativa in quattro poli di business, ognuno con chiari obiettivi strategici: infrastrutture, passeggeri, logistica e urbano", ha detto l’ad