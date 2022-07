6/12 ©Ansa

Le previsioni meteo di sabato 30 luglio al Centro e in Sardegna. Cielo sereno su gran parte delle regioni del Centro. Da segnalare una mattinata con molte nubi in Versilia e, nel pomeriggio, temporali sugli Appennini di Marche e Abruzzo e rovesci anche in Umbria. Venti deboli, mari quasi calmi. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi sono compresi tra 30 e 34 gradi su tutte le città. Qualche nuvola a metà giornata a Roma, poi sole e caldo. Caldo a Cagliari. Poco nuvoloso nel pomeriggio e pioggia in serata a Firenze

