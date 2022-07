9/9 ©Ansa

Per quanto riguarda i roghi, alimentati anche da vento e temperatura alte, oltre che in Maremma, in fiamme il bosco di Isernia, tra le contrade di Castelromano e Cutone (in foto), mentre due incendi sono divampati nella pineta di Ramazzotti a Lido di Dante, frazione di Ravenna, coinvolgendo un'area di circa un ettaro. Vigili del fuoco in azione anche nel Basso Molise dove sono andati in fumo 6 ettari di vegetazione spontanea nella marina di Montenero di Bisaccia, creando problemi alla circolazione sulla strada Statale 16 rimasta chiusa per circa un'ora