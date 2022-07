Meteo, allerta in 9 regioni per maltempo e forti temporali: ecco dove

Le condizioni metereologiche peggiorano al Nord, concedendo forse una tregua al caldo. Per martedì 26 luglio è prevista un'allerta gialla per temporali su Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria e Veneto

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, martedì 26 luglio, allerta gialla per temporali su Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria e Veneto; allerta gialla per rischio idrogeologico su Piemonte nord-orientale e Provincia Autonoma di Trento.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dal tardo pomeriggio-sera di oggi precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia (attivato a Milano il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile), Provincia Autonoma di Bolzano e Veneto, in estensione, dalla notte, al Friuli Venezia Giulia e, dal mattino di domani, all’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Rischio temporali su Milano

approfondimento

Caldo, continuano temperature record: incendi e raccolti in pericolo

Prosegue anche domani l'allerta meteo gialla per rischio temporali su Milano. Lo rende noto Palazzo Marino. "Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia - si legge nella nota del Comune - stante le condizioni meteo caratterizzate da uno stato di perdurante instabilità anche sul nodo idraulico di Milano ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali anche per la giornata di domani, martedì 26 luglio". Il centro operativo comunale (coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare.



Criticità idrogeologica anche in Veneto

Anche in Veneto le condizioni meteo peggiorano, dove la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica (allerta 'gialla') per temporali forti per tutti i bacini idrografici della regione, valido dalle 18.00 di oggi fino alle 00.00 di mercoledì 27 luglio. Le previsioni meteo indicano per il tardo pomeriggio e la serata condizioni d'instabilità in aumento sulle zone montane, con rovesci e temporali sparsi, in successiva estensione al resto della regione. Nel pomeriggio di domani probabile ripresa dell'instabilità a partire dalle zone montane, in successiva parziale estensione alla pianura. Saranno possibili fenomeni localmente intensi. La Regione del Veneto ha così dichiarato la fase operativa di "attenzione" per criticità idrogeologica su tutti i bacini idrografici regionali.