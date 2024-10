Incidente frontale nel Bergamasco, un morto e 2 bambini in ospedale

Lo schianto è avvenuto lungo la ex statale 591 Cremasca tra Morengo e Cologno al Serio. Un uomo di 44 anni è deceduto sul colpo a seguito dell'impatto. Tra i feriti anche due bambini, rispettivamente di 7 e 3 anni, che attualmente si trovano all'ospedale civile pediatrico di Brescia, ma non sarebbero in gravi condizioni. Nel frontale sono rimaste coinvolte tre auto, con sei persone a bordo

L'incidente

Il conducente di una Fiat Fiorino si è scontrato frontalmente con una Skoda Octavia che viaggiava in direzione opposta. A bordo della Skoda viaggiava una famiglia, con due bambini di 7 e 3 anni. L'uomo a bordo della Fiat, 44 anni e originario dell'Albania, si è schiantato contro l'ingresso della vicina Cascina Fornace ed è deceduto sul colpo. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una terza vettura, una Ford Fiesta, finita fuori strada per evitare l'impatto con gli altri due mezzi. A bordo veicolo c'era una donna di 29 anni, rimasta illesa. A seguito dell'incidente, i due bambini sono stati trasportati all'ospedale Civile pediatrico di Brescia, ma non sarebbero in gravi condizioni. Il padre, 40 anni, e la madre, 36 anni, sono stati invece portati agli Spedali Civili di Brescia.