Calabria, terremoto di magnitudo 3.7 nel Cosentino

Un terremoto di magnitudo 3.7 ha fatto tremare la terra nella provincia di Cosenza, in Calabria. Il sisma è stato registrato alle 20:51 a 3 chilometri a est da Cellara, nel Cosentino, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è avvenuta a una profondità di 21 chilometri ed è stata avvertita in tutta la provincia di Cosenza. Da quanto si apprende, al momento non si registrano danni a persone o cose. Qualche residente sarebbe sceso in strada per il timore di altre scosse.