Incendio nel materano, evacuate 150 persone a Pisticci

Il rogo, scoppiato nella notte di giovedì, si è esteso fino a raggiungere le porte del comune lucano. Pompieri e Canadair al lavoro per spegnere le fiamme. Nel frattempo, chiusa anche una galleria di accesso alla città ascolta articolo Condividi

A causa di un incendio di vaste dimensioni attivo ormai da due giorni nel materano, in Basilicata, il sindaco di Pisticci ha disposto nel pomeriggio del 23 luglio l’evacuazione in via prudenziale di circa 150 persone. Decisa anche la chiusura di una galleria. Intanto i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme.

Fiamme alle porte della città approfondimento Incendi: sotto controllo fiamme sul Carso, preoccupa Friuli "Le fiamme si stanno avvicinando al quartiere Cammarelle, all'ingresso della città". Così Domenico Albano, primo cittadino del comune lucano, ha spiegato le ragioni che l’hanno spinto ad emanare il provvedimento di evacuazione. Il rogo si è sviluppato nella notte di giovedì 21 ma in un punto difficile da raggiungere per pompieri e forze dell’ordine. Una circostanza che ne ha favorito l’estensione incontrollata al punto da portarlo alle porte della città. Ora i vigili del fuoco stanno cercando di spegnere le fiamme con l’ausilio anche di due Canadair. Nel frattempo, le autorità hanno disposto la chiusura della vicina galleria San Rocco. Appena tre giorni fa, a rimanere isolata per un maxi incendio sul Carso era stata Trieste.

Non solo Pisticci approfondimento Nel 2021 l'Italia è stato il Paese con più incendi in Europa Quella di Pisticci non è l’unica area della regione ad essere colpita dagli incendi. "Da ieri sono in contatto con la sala operativa della Protezione civile regionale per monitorare la situazione nel Materano, ed in particolare a Pisticci e Pomarico”, ha commentato l'assessore regionale della Basilicata all'Ambiente, Cosimo Latronico. Che ha aggiunto: “Ho chiesto ulteriori uomini e mezzi, che nel frattempo sono stati rinforzati per fronteggiare questa grave situazione". "Ringrazio i sindaci, con i quali sono in contatto, e quanti si stanno adoperando per limitare i danni", ha concluso.

Europa in fiamme Quello degli incendi dovuti al caldo eccessivo è un problema che sta affliggendo tutta l’Europa. Come evidenziato da un'analisi della Commissione sui dati dello European Forest Fire Information System, dal primo gennaio a oggi nei 27 Paesi Ue sono andati in fumo 515mila ettari, un'area più grande di tutto l'arcipelago delle Baleari. Si tratta della cifra più alta registrata negli ultimi 16 anni e supera la media di ettari bruciati in un intero anno dal 2006 al 2021. Il numero di grandi incendi ha raggiunto quota 1.946: mai così tanti dal 2006. In Italia finora sono bruciati 27.883 ettari, più della media degli ultimi 16 anni: 243 i maxi roghi.