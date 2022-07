Incendio in Versilia, Regione: oltre mille evacuati

Ambiente

Un fenomeno che sembra ormai tristemente usuale per questo periodo: basti pensare che sono presenti numerosi incendi anche in altri Paesi mediterranei, come Spagna e Grecia, oltre che in Gironda, regione della Francia meridionale. Il numero di grandi incendi in Ue dall'inizio dell'anno a oggi si attesta a 1.756, quasi il quadruplo rispetto ai 470 in media dal 2006 al 2021