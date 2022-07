Incendi Toscana, in Versilia bruciano boschi su colline di Massarosa

Un rogo è divampato nella notte tra lunedì e martedì nei boschi in provincia di Lucca. Almeno tre edifici sono stati attaccati dalle fiamme e sono circa 50 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Chiusa e riaperta varie volte la bretella autostradale che collega l'A11 con la E80 tra Lucca e Viareggio. I vigili del fuoco hanno spiegato che "al momento non ci sono persone ferite". Sarebbero già almeno 80 gli ettari andati in fumo. Il vento complica le operazioni di spegnimento

È emergenza incendi in Versilia. Un rogo è divampato nella notte tra lunedì e martedì nei boschi sulle colline di Massarosa, in provincia di Lucca. Almeno tre edifici sono stati attaccati dalle fiamme e sono circa 50 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, anche se alcune sono già rientrate. Chiusa per precauzione, dopo che il fumo ha invaso la carreggiata, e riaperta varie volte la bretella autostradale che collega l'autostrada A11 con quella della E80 tra Lucca e Viareggio. I vigili del fuoco hanno spiegato che "al momento non ci sono persone ferite".

L’incendio, secondo quanto riferiscono i soccorritori, è ancora molto attivo a causa del forte vento: cambiando direzione, le raffiche hanno più volte spostato il fronte delle fiamme e complicato i lavori di spegnimento. I vigili del fuoco hanno spiegato che "alcune famiglie che erano state evacuate stanno rientrando nelle abitazioni, dove la vegetazione è stata distrutta dall'incendio e quindi sono in sicurezza, altre invece sono in corso di attuazione a causa dell'avanzamento del fronte di fuoco alimentato dal forte vento di maestrale”. Al lavoro ci sono una sessantina di unità dei vigili del fuoco, con altre che stanno arrivando da fuori regione, 4 Canadair e 4 elicotteri.

Record di incendi nella Ue: in fumo un'area come la Val D'Aosta

Il governatore Giani: “È un incendio terribile"

vedi anche

Incendio Bibione: sfuggono tuffandosi, salvate 8 persone. FOTO e VIDEO

Le fiamme sono partite dalla località Bozzano e poi si sono estese nella notte nei vasti boschi di resinose tipici della zona. Trasportata dal vento, la cenere ha raggiunto anche la vicina Viareggio. In base a una prima stima della Regione, sarebbero già almeno 80 gli ettari andati in fumo. "Nonostante il rapido intervento delle squadre di volontariato antincendio, la zona impervia e le scarse vie di accesso hanno impedito il contenimento del fuoco. Il leggero vento di nord-est che ha soffiato tutta la notte non ha facilitato lo spegnimento. È stato attivato il coordinamento assistito da parte del sistema regionale con impiego di personale specializzato e l'incendio è stato diviso in settori, in modo da stabilire le priorità di intervento e la migliore strategia per chiudere evento”, ha spiegato la Regione Toscana. “È un incendio terribile", ha aggiunto il governatore Eugenio Giani. Sul posto è arrivato anche la sindaca di Massarosa Simona Barsotti.