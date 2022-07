Vasto incendio sul Carso, fiamme vicino all'autostrada

Mondo

Incendi, brucia il Sud-Ovest dell’Europa. LE FOTO

I roghi continuano a devastare il Sud-Ovest europeo, mentre l'ondata di calore non accenna a diminuire. Distrutti migliaia di ettari. In Spagna, un Vigile del fuoco è rimasto ucciso in un incendio a Losacio e nella stessa zona ha perso la vita anche un pastore

È emergenza incendi in Europa dove le fiamme divampano prevalentemente in Spagna, Portogallo, Grecia e Francia (nella foto). Intanto l’ondata di calore non accenna a diminuire e la Gran Bretagna si prepara a battere nuovi record di alte temperature questa settimana

In Spagna, un vigile del fuoco è rimasto ucciso domenica in un incendio a Losacio, nel Nord-Ovest del Paese, dove continuano a divampare numerosi incendi boschivi. Lo hanno annunciato le autorità della regione di Castiglia e Leon. Nella foto, gli incendi in Galizia