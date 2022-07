Recco, tre uomini in gita in barca recuperano un daino in mare. VIDEO

Tre diportisti in gita in barca hanno salvato un daino che rischiava di affogare. Come riporta il Secolo XIX, la vicenda si è svolta a Recco. L’animale stava nuotando a circa 500 metri dalla diga foranea del comune ligure, era in difficoltà ed esausto e così i tre hanno tentato di avvicinarlo e farlo salire sulla barca.

Il salvataggio del daino

Il gruppo era in gita a bordo del gozzo "nonna Ines” quando hanno visto il daino in acqua e in difficoltà. Hanno quindi provato ad avvicinarsi all’animale e, dopo alcune manovre, sono riusciti a issarlo a bordo. Sono poi andati vicino alla foce del torrente, hanno spento i motori e si sono avvicinati alla costa per liberalo. Il daino, una volta a terra, è andato via sano e salvo.