Usa, cane e padrone percorrono il mondo a piedi insieme

Lo statunitense Tom Turchich e la sua cagnolina Savannah sono diventati il decimo uomo e primo animale a quattro zampre ad attraversare il pianeta a piedi. In un viaggio durato 7 anni, i due hanno visitato 6 continenti e 38 paesi, percorrendo ben 47.990 km ascolta articolo Condividi

Savannah è diventata il primo cane ad aver percorso il mondo a piedi. Lei e il suo padrone Tom Turcich, il decimo uomo ad aver raggiunto questo traguardo, hanno da poco concluso un viaggio intrapreso 7 anni fa che li ha portati in 6 continenti e 38 paesi. I due sono appena rientrati a casa, dove sono stati accolti a braccia aperte da una folla di amici, parenti e sostenitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Turcich (@theworldwalk) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Nel 2015 Tom aveva adottato Savannah da un canile di Austin, in Texas, dopo che quattro mesi di viaggio in solitudine gli avevano fatto sentire bisogno di un compagno di avventure. Così i due sono diventati inseparabili, e insieme hanno percorso ben 47.990 km, tutti a piedi, dormendo quasi ogni notte per 7 anni in tenda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Turcich (@theworldwalk) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

In un’intervista sul talkshow statunitense Good Morning America, Turcich ha spiegato che a fargli venire voglia di viaggiare è stata la precoce perdita di una sua cara amica, uccisa in un incidente sciistico quando aveva 17 anni. “È stato molto formativo per me”, ha dichiarato Turcich. “Ho realizzato che potevo andarmene in qualsiasi momento e ho cominciato a rivalutare tutto”. E così, preso dal desiderio di non sprecare più neanche un attimo della sua vita, ha cominciato a mettere da parte i soldi, fino a che 8 anni dopo non è finalmente riuscito a partire per la sua straordinaria avventura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Turcich (@theworldwalk) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Lasciando casa sua in New Jersey, ha prima percorso tutto il continente americano, arrivando fino all’Antartide, per poi attraversare l'Atlantico per visitare l'Europa, il Nord Africa, il Medio Oriente e infine l’Asia Centrale. È dal Kyrgyzstan, piccolo paese confinante con la Cina, che lui e Savannah sono finalmente saliti sull’aereo che li ha riportati a casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Turcich (@theworldwalk) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Turcich si è preso cura di documentare il suo viaggio sul suo blog personale “The World Walk” e sulla sua pagina Instagram, grazie ai quali molti sostenitori e ammiratori hanno potuto seguire le sue avventure con Savannah. Ora si dice pronto finalmente a rilassarsi, ritrovare i ritmi di casa e mettersi all’opera per scrivere il libro che racconterà il suo percorso. Savannah invece, che a quanto dichiara Turcich anche in viaggio aveva sempre molte più energie di lui, esce ancora tutte le mattine per fare una passeggiata di almeno 6 km.