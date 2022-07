Previsioni meteo, che tempo farà nel weekend? Le città più roventi

4/15 ©Ansa

“La rimonta nordafricana di questi giorni sarà probabilmente una delle più intense della storia a livello europeo”, osserva il meteorologo Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito Il meteo.it. Non sono previste piogge per circa 10 giorni in Europa



Meteo, nuova ondata di caldo in arrivo: ecco quali saranno le città più bollenti d'Europa