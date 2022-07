Genova, donna aggredita da un cinghiale in spiaggia a Voltri

Venerdì scorso si stava rilassando in spiaggia dopo una settimana di lavoro, quando è stata attaccata e ferita da un cinghiale mentre mangiava una pizza nella spiaggia di via del Tritone, a Sturla. La vittima è una donna di 57 anni. "Ero in spiaggia, seduta sul mio asciugamano, venerdì sera, dopo il lavoro: stavo godendomi la brezza e mi è comparso accanto un cinghiale: io sono rimasta immobile, dicono di fare così, e lui si è avvicinato ancora e mi ha morso il braccio" è il racconto che Rossana Padoan Falcone, impiegata in uno studio di assicurazioni, ha rilasciato a Repubblica. La donna ha spiegato di essere stata colta di sopresa dall'arrivo dell'animale: "Un'esperienza che ha dell'incredibile: su una spiaggia, in città, morsa da un cinghiale. Erano da poco passate le 19.30, avevo appena finito di mangiare", racconta ancora. "Avevo appoggiato il cartone, chiuso, poco distante da me e dal mio asciugamano, quando è arrivato il cinghiale, era abbastanza grande. Io sono rimasta immobile, pensavo fosse stato attirato dalla pizza, e che avrebbe cercato di aprire il cartone che custodiva alcuni avanzi all'interno, invece mi si è avvicinato e mi ha morso".