Roma, 12 cinghiali attraversano sulle strisce. VIDEO

Le immagini che mostrano gli animali in via Monti di Creta, alla periferia della città, sono state pubblicate sui social da Selvaggia Lucarelli

I cinghiali di Roma ormai non solo si sono adattati all'ambiente urbano ma sembrano rispettare le regole del vivere in comunità, almeno stando ad un video postato sul profilo Twitter di Selvaggia Lucarelli in cui si vedono 12 cinghiali, un'intera famiglia, attraversare sulle strisce in vai Monti di Creta, periferia della Capitale.