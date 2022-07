7/7 ©Ansa

Nella serata di ieri i presidenti dei Municipi Roma V e VII hanno fatto sapere: "La situazione è sotto controllo; in via di spegnimento gli ultimi focolai. Nei prossimi giorni sarà possibile valutare realmente tutti i danni. Tutti i pronto soccorso della zona sono stati allertati dalla Regione per eventuali sintomi respiratori. Siamo stati in contatto con il Campidoglio, che ha organizzato una riunione operativa per monitorare gli interventi necessari"