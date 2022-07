Crollo Marmolada, concluse operazioni via terra: trovati altri resti

Nel corso della ricognizione "vista udito" sul luogo del disastro sono state ritrovate anche attrezzature tecniche probabilmente appartenenti ai dispersi. L'8 luglio dovrebbero arrivare i primi risultati dal Ris di Parma, che dovrebbero ricondurre tutti i reperti sia organici che tecnici alle vittime. Intanto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha chiarito che il bilancio è di "undici persone tra deceduti e i dispersi" ascolta articolo Condividi

Il bilancio della tragedia del crollo del ghiaccio della marmolada "è pressoché definito: ci sono undici persone tra i deceduti e i dispersi. Dei feriti, sette (tre dei quali in Veneto) sono ancora in ospedale e un paio sono gravi". A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, all'arrivo al centro operativo dell'Aiut alpin di Canazei. Il conteggio di 11 è riferito verosimilmente al fatto che alla vittima ancora senza nome vengono attribuiti i resti di una persona che era invece nel conteggio dei dispersi: di conseguenza il computo totale passa da 12 a 11. Nel corso della ricognizione "vista udito" di questa mattina sul luogo del disastro sono stati ritrovati, seppur non in numero elevato, altri resti di escursionisti. Inoltre, dovrebbero arrivare l'8 luglio i primi risultati dal Ris di Parma, che dovrebbero ricondurre tutti i reperti sia organici che tecnici alle vittime. La fase successiva sarà invece comparare questi Dna con quelli prelevati ai parenti per dare un nome ai corpi ancora non identificati.

Trovata attrezzatura in decomposizione leggi anche Tragedia sulla Marmolada, i momenti del distacco del seracco. VIDEO In mattinata è stata trovata dai soccorritori impegnati dall'alba nelle operazioni sui detriti del seracco crollato domenica, altra attrezzatura tecnica, verosimilmente riconducibile a persone date attualmente per disperse. Una squadra interforze e altamente specializzata ha infatti condotto un sopralluogo "vista e udito" per cercare eventuali tracce non ancora individuate dai frequenti sorvoli di droni ed elicotteri. Nel corso delle ricerche - conferma in una nota la Provincia autonoma di Trento - ci sono stati dei ritrovamenti organici e di materiale tecnico. Il tutto è stato recuperato, trasportato a valle e consegnato per le analisi. La giornata ha avuto inizio questa mattina alle 5, con un primo momento di briefing. Verso le 6 - prosegue la nota - l'elicottero ha portato in quota gli operatori per ispezionare la parte più bassa del distaccamento. L'operazione sul campo ha avuto inizio alle 6.30 e si è conclusa alle 9.15. Le operazioni si sono svolte con un controllo di sicurezza compatibile con la situazione esistente grazie a sistemi di controllo e valutazione della temperatura. Dopo il rientro, attorno alle 9.15, della squadra di 14 soccorritori selezionati con i due cani della finanza, le ricerche proseguiranno con i droni. Intanto, a Canezei, è iniziato il tavolo tecnico tra operatori di soccorso e forze dell'ordine per valutare gli esiti dell'intervento di questa mattina, che ha permesso di rinvenire nuovi resti e attrezzature tecniche.

Esperti: "Non c'erano segnali di collasso" approfondimento Crollo Marmolada, la situazione dei ghiacciai italiani. LE GRAFICHE Prima del crollo di domenica, sulla Marmolada "non si sono osservati dei segnali evidenti di un collasso imminente. Salvo rarissimi casi, nei ghiacciai, a differenza delle frane, non vi sono sistemi di allerta che misurano movimenti e deformazioni in tempo reale". Lo sottolineano i ricercatori del Gruppo di lavoro glaciologico-geofisico per le ricerche sulla Marmolada, che da vent'anni studiano il ghiacciaio, coordinati da Aldino Bondesan, dell'Università di Padova, responsabile del Comitato Glaciologico Italiano (Cgi) per il coordinamento della campagna glaciologica annuale nelle Alpi orientali. Il gruppo è composto anche da Roberto Francese, geofisico dell'Università di Parma e membro del Comitato Glaciologico Italiano, e Massimo Giorgi e Stefano Picotti, geofisici dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs). Per gli studiosi inoltre i crepacci, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel distacco, "erano visibili già da diversi anni e di per sé fanno parte della normale dinamica glaciale". Il distacco di seracchi è un fenomeno "frequente" nei ghiacciai, sottolinea il gruppo di studio, e "fa parte della normale dinamica glaciale", ma "più raro è il caso di collassi in blocco come quello verificatosi in Marmolada". Per gli studiosi "il ritiro e il riscaldamento determinano un aumento della frequenza degli eventi, e in generale un aumento della pericolosità delle fronti glaciali. L'osservazione annuale di molti ghiacciai è stata recentemente abbandonata proprio per l'incremento delle condizioni di rischio alle fronti glaciali. Tuttavia, non tutti i ghiacciai presentano le medesime condizioni di pericolo, che variano in funzione della temperatura ma anche della morfologia, delle pendenze, delle dimensioni e di altri parametri. Ogni ghiacciaio va studiato singolarmente individuando i rischi specifici - concludono - che si sommano a quelli già insiti nella frequentazione dell'ambiente alpino".



Casellati: tragedia della Marmolada interroga le nostre coscienze leggi anche Marmolada, Mercalli: "Crollo imprevedibile ma rischio zero non esiste" Per il pomeriggio è atteso l'arrivo a Canazei, in Trentino, della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati che si recherà in visita sulla Marmolada, per rendere omaggio alle vittime della tragedia verificatasi domenica scorsa e per portare la sua solidarietà alle istituzioni e alle comunità venete colpite. "Le immagini della Marmolada travolta da una massa di ghiaccio e detriti rappresentano una dolorosa ferita per ciascuno di noi", "quello che è successo interroga le nostre coscienze e alla preoccupazione del momento affianca pressanti quesiti sulle cause strutturali", ha scritto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in una lettera al Messaggero, sottolineando che "l'Italia è un Paese dove le emergenze ambientali e idrogeologiche sono di fatto diventate la normalità. Dal 2014 ad oggi, 139 sono gli stati di emergenza nazionali proclamati per rischi ambientali, meteorologici o idrogeologici, sismici o vulcanici. A fronte di trasferimenti per oltre 5miliardi di euro, incalcolabili sono i danni umani, sociali, ambientali ed economici".