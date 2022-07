Marmolada, Mercalli: "Crollo imprevedibile ma rischio zero non esiste"

7 morti, e 5 persone disperse, tutte italiane. Questo finora il bilancio della tragedia sul ghiacciaio della Marmolada. Resta il rischio di un nuovo distacco. “Un evento imprevedibile” sia per la procura di Trento sia per il meteorologo e climatologo Luca Mercalli, che in un'intervista all’AdnKronos dichiara: "Non si possono prevenire questi rischi in alta montagna. La Marmolada è un ghiacciaio normale, senza sintomi: ci sono altri ghiacciai molto più pericolosi”. Luca Mercalli presidente della Società meteorologica italiana, insiste sul concetto che non si può escludere nessuna zona dal rischio, ma al tempo stesso non si possono escludere tutti i ghiacciai dal transito. “Il complesso dei ghiacciai alpini ha delle situazioni di criticità che sono monitorate. Penso, per esempio, a Courmayeur col ghiacciaio di Planpincieux. Il rischio qui è calcolabile perché il ghiacciaio è controllato e allora si può fare un'ordinanza che vieta il transito alle persone. Situazioni come quelle di Planpincieux sono circa una decina in tutte le Alpi e grazie al loro costante controllo è più facile avere dati chiari. Invece, i ghiacciai normali, non patologici, non hanno dati precisi ed è difficile intervenire perché il rischio è generico" precisa Mercalli.