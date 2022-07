Crollo ghiacciaio Marmolada, ricerche con i droni: ancora 5 dispersi

Il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, a Sky TG24: “Domani potrebbero iniziare le attività di ricerca a terra”. Una squadra scelta di soccorritori, insieme ad Unità cinofile, potrebbe tornare sul ghiacciaio per operare sul posto, ma è in corso una valutazione perché l’intervento è ritenuto molto pericoloso. Secondo la glaciologa austriaca Andrea Fischer, le vittime probabilmente potranno essere recuperate solo verso la fine dell’estate ascolta articolo Condividi

Proseguono le ricerche dei 5 italiani che risultano ancora dispersi dopo il crollo avvenuto il 3 luglio sul ghiacciaio della Marmolada. Quattro droni sono in volo - due del soccorso alpino veneto e altri due dei vigili del fuoco di Trento -, mentre due operatori della Guardia di Finanza si trovano a capanna Ghiacciaio. Sono operativi e per ora non hanno registrato movimenti i tre radar installati al Rifugio Marmolada dal Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento, con la supervisione del geologo Nicola Casagli: permetteranno di capire cosa sta succedendo e di fornire una maggiore sicurezza agli operatori che stanno portando avanti le operazioni di recupero. Il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, a Sky TG24: “Con domani, tempo permettendo perché le condizioni meteo stanno evolvendo in maniera anche non negativa, potrebbero iniziare le attività di ricerca a terra”.

Si pensa a un intervento con operatori scelti leggi anche Marmolada, Mercalli: "Crollo imprevedibile ma rischio zero non esiste" Proseguono anche le attività di trasporto del materiale tecnologico necessario per l'intervento "vista e udito" di una squadra scelta di soccorritori che, insieme ad Unità cinofile, potrebbe tornare sul ghiacciaio giovedì per delle ricerche sul posto: la neve nella parte bassa del via normale su cui è caduta la frana si sta sciogliendo e la polvere e il pietrisco rendono difficoltoso l'utilizzo dei droni che non "vedono" chiaramente resti e attrezzatura sparsi sul ghiacciaio, per questo si pensa all'intervento con operatori scelti, malgrado il rischio di ulteriori crolli. Una situazione che comunque è in fase di valutazione, dal momento che l'intervento è ritenuto molto pericoloso. Tra oggi e domani sono previsti forti temporali e la speranza dei soccorritori e che la pioggia possa in qualche modo ripulire la superficie e consentire una visuale migliore agli operatori che eventualmente interverranno.

I radar approfondimento Crollo Marmolada, la situazione dei ghiacciai italiani. LE GRAFICHE Quelli al Rifugio Marmolada sono tre radar - nello specifico un radar doppler e due radar interferometri - che danno la possibilità di misurare a distanza, in condizioni di assoluta sicurezza e con un'alta precisione, tutti i movimenti della parte alta del ghiacciaio e delle rocce circostanti. "I due radar interferometri - spiega il geologo Casagli - sono operativi già da ieri sera, hanno rilevato dati tutta la notte e non hanno registrato movimenti. Il radar doppler è operativo invece da questa mattina e ha la capacità, a differenza del radar interferometro, di vedere i movimenti rapidi e improvvisi che non hanno precursori. Per questo motivo abbiamo deciso di installare entrambe le tecnologie".

L’esperta: “Recupero vittime forse entro fine estate” vedi anche Crollo ghiacciaio Marmolada, chi sono le vittime e i dispersi. FOTO Secondo la glaciologa austriaca Andrea Fischer, intervistata dal quotidiano Dolomiten, le vittime della tragedia probabilmente potranno essere recuperate solo verso fine estate, quando le masse di ghiaccio finite a valle si saranno sciolte. Per quanto riguarda la Marmolada, l'esperta prevede ulteriori crolli nelle prossime settimane: “Vent’anni di scioglimento estremo dei ghiacciai li hanno resi vulnerabili". Poi spiega che sono tre i fattori che hanno causato il crollo sulla Marmolada: la poca neve caduta d'inverno, le temperature elevate già in primavera e infine il caldo degli ultimi giorni "con il sole che batte sul ghiacciaio dalle 5 alle 20". Quello sulla Marmolada comunque è "un piccolo crollo che sarebbe rimasto senza conseguenze se si fosse staccato in un altro momento", afferma l'esperta, ribadendo che comunque non era prevedibile.

Il ricordo delle vittime approfondimento Scioglimento dei ghiacciai, quali saranno le conseguenze sul Pianeta "Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre". Lo ha scritto su Facebook Alessandra De Camilli, la donna di 51 anni di Schio (Vicenza) sopravvissuta al disastro della Marmolada e ora ricoverata in ospedale a Trento. Il marito Tommaso Carollo, manager di Zanè di 48 anni, è una delle quattro vittime ufficialmente riconosciute. "Grazie di tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi state mandando, risponderò a tutti appena riuscirò ad usare il telefono. Sto malissimo ma sono viva. Grazie di essermi vicini", ha aggiunto la donna in un altro post. Mentre la Fisi del Trentino ricorda in una nota Liliana Bertoldi: "La tragedia della Marmolada ha portato sgomento e dolore anche nel mondo degli sport invernali. In particolar modo la scomparsa di Liliana Bertoldi di Levico Terme lascia un vuoto incolmabile nel cuore delle tre figlie Francesca, Sara e Caterina e del marito Gianpaolo. Una famiglia con lo sport nel dna e con un grande spirito altruistico. Le tre figlie hanno iniziato il loro percorso agonistico nello Sci club Panarotta, dove Liliana è stata pure componente del consiglio direttivo. Francesca è poi diventata maestra di sci, mentre Sara è ancora un'agonista e fa parte del team under 23 dello Ski team Alpe Cimbra, dopo aver militato anche nello Sci club Città di Rovereto e nel Val di Fiemme Ski Team. Liliana si incrociava spesso sui campi gara per seguire le figlie, ma anche come preziosa collaboratrice delle società sportive. Ora nei parterre delle gare di sci trentine ci sarà un vuoto incolmabile".