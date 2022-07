Sciopero dei taxi, mobilitazione di 48 ore al via da oggi

8/10 ©Ansa

Di Alessandro sottolinea come la categoria garantisca «le regole previste dal servizio pubblico, come la tariffa amministrata che non varia a seconda del mercato», a differenza di quanto «avviene per le piattaforme gestite da multinazionali che non si fanno scrupolo di alzare i prezzi quando c'è maggiore richiesta e nei momenti d'emergenza, sfruttando i lavoratori»