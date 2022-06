Meteo, le previsioni di mercoledì 29 giugno

Cronaca

L'anticiclone africano Caronte resterà sul nostro Paese ancora almeno per tutta la prossima settimana. Nei prossimi giorni l'Italia sarà divisa: al Nord temperature in lieve calo e forti temporali, al centro-sud picchi di caldo oltre i 40 gradi. La Protezione Civile della Sicilia ha emanato un'allerta incendi in tutta la regione a partire dalla mezzanotte del 26 giugno

Il caldo non dà tregua all'Italia che resterà nella morsa dell'anticiclone africano Caronte per tutta la settimana. Le temperature supereranno i 40 gradi con picchi massimi che potrebbero raggiungere i 43-44 gradi nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia

Ecco nel dettaglio le previsioni per domani 28 giugno: l'anticiclone africano Caronte domina su gran parte d'Italia, ma non al Nord dove il tempo è previsto in rapido peggioramento. Nel corso delle ore centrali del giorno le piogge e i temporali si estenderanno a tutto il Nordovest, per raggiungere entro sera anche il Nordest. Attenzione a possibili grandinate. In lieve calo anche le temperature: 23 gradi a Torino, 29 a Milano; massime fino a 35 gradi a Bologna