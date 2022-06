Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo presto cittadino italiano

Khaby Lame, la star di TikTok che proprio ieri è diventato il personaggio più seguito al mondo sulla piattaforma , diventerà presto cittadino italiano. Oggi in un’intervista a Repubblica aveva ricordato di non avere ancora la cittadinanza italiana. E poche ore dopo il sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia, ha scritto un tweet per rassicurarlo: “Caro Khaby Lame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell'Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo”.

L’intervista di Lame

Lame, nell’intervista concessa a Repubblica, ha detto che qualche mese fa il questore di Milano l'ha convocato per la pratica di cittadinanza: "Mi hanno fatto delle foto e mi hanno lasciato andare…". Ha poi detto che alla ministra Lamorgese vorrebbe dire che "non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me. Il visto e magari la cittadinanza mi renderebbero le cose più facili, ma non sarei contento pensando a tutte quelle altre persone che magari sono anche nate in Italia e non hanno lo stesso diritto”. Poche ore dopo la pubblicazione è arrivato il tweet di Sibilia che sembra confermare che la cittadinanza è in arrivo. Qualche utente, sotto il post, ha polemizzato ricordando che Lame non è il solo in attesa di una risposta sulla pratica per diventare cittadino italiano.