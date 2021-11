Khaby Lame e Mark Zuckerberg insieme per promuovere Meta. VIDEO

La star italo-senegalese balza da una parte all’altra del mondo con estrema facilità, teletrasportandosi in luoghi diversi, davanti a una partita a scacchi, fuori da una casa pittoresca, in una stanza con persone in bicicletta, su una spiaggia tropicale, semplicemente premendo le sue dita sulla fronte

Lui è il secondo TikToker più popolare al mondo e per l’occasione ha risposto alla chiamata di Mark Zuckerberg diventando il testimonial di Metaverso. Nel nuovo video di 21 secondi Khaby Lame ha il compito di spiegare “alla sua maniera” la nuova realtà voluta e creata dal CEO di Facebook.

"Istruzioni per l'uso" alla Khaby Lame

La star italo-senegalese balza da una parte all’altra del mondo con estrema facilità, teletrasportandosi in luoghi diversi, davanti a una partita a scacchi, fuori da una casa pittoresca, in una stanza con persone in bicicletta, su una spiaggia tropicale, semplicemente premendo le sue dita sulla fronte. Pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale Meta, lo spot è accompagnato dal post: «No one makes jumping around the metaverse look easier than Khaby Lame» ma il nuovo mondo è ancora tutto da svelare.