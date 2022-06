Biliardino come il videopoker, senza documenti multe fino a 4mila euro

L’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli in un decreto equipara giochi come il calciobalilla, le freccette e i dondolanti per bambini ad altri apparecchi come le slot machine. I proprietari o i gestori di locali e stabilimenti balneari che li possiedono devono svolgere alcuni passaggi burocratici per non incorrere nelle multe che, secondo il presidente di Sib Antonio Capacchione, sono già partite. E la norma, dice, riguarda "anche gli oratori e le associazioni no profit”