Sassari, neonata morta: autopsia esclude violenze, "nata prematura"

Secondo i periti la bambina non sarebbe morta per cause violente. Ma per avere tutte le risposte bisognerà aspettare gli esiti degli esami istologici che arriveranno entro 90 giorni

Non è morta per cause violente la neonata di Burgos partorita in casa e trovata senza vita venerdì pomeriggio, cinque giorni dopo la nascita, in apparente stato di denutrizione. Questo quanto emerge dall'autopsia eseguita questo pomeriggio al Policlinico di Monserrato (Cagliari).