Commissioni alte su buoni pasto, sciopero degli esercenti il 15 giugno

Gli esercenti scendono in piazza la prossima settimana per protestare contro le commissioni troppo alte dei buoni pasto e per chiedere tempi certi per il rimborso dei ticket mensa sempre più usati dal lavoratori pubblici e privati

I buoni pasto o "ticket mensa"

Durante la sperimentazione dello smart working dovuta alle restrizioni per combattere il Covid, molte aziende hanno sospeso l’erogazione dei buoni pasto. Ma adesso, con il rientro in presenza e con gli accordi aziendali sul lavoro agile, i buoni pasto tornano a essere una voce dello stipendio per molti lavoratori, sia pubblici che privati. Nel 2019 sono stati emessi 500 milioni di buoni pasto per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. A beneficiarne sono stati circa 3 milioni di lavoratori, di cui 1 milione dipendenti pubblici. Dei 500 milioni di buoni pasto, 175 milioni sono acquistati dalle pubbliche amministrazioni. In totale, ogni giorno i dipendenti pubblici e privati spendono nei bar, nei ristoranti, nei supermercati i e in tutti gli esercizi convenzionati 13 milioni di buoni pasto.