Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 8 giugno

Nelle ultime 24 ore sono stati 22.361 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 28.082. I tamponi effettuati sono 188.024 (ieri 233.553). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'11,9% (ieri era al 12%). Sono 80 i morti (compresi alcuni riconteggi), 20 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute dell’8 giugno (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 199, con 18 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 4.296 (-46). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti sono sempre meno sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti vedi anche Covid, vaccino aggiornato per Omicron: quando arriva e come funziona In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 17.566.061. Le vittime in totale sono 167.169, con 80 decessi segnalati nell'ultimo bollettino con un ricalcolo delle Regioni Abruzzo e Sicilia (ieri erano stati 70, compresi alcuni riconteggi delle Regioni Abruzzo, Campania e Sicilia). I guariti sono 22.827 nelle ultime 24 ore e 16.769.897 in totale. Sono invece 624.500 le persone in isolamento domiciliare (+84). I tamponi sono in tutto 222.361.374 - di cui 92.699.202 processati con test molecolare e 129.662.172 con test antigenico rapido -, in aumento di 188.024 rispetto al 7 giugno. Le persone testate sono finora 58.657.823, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino vedi anche Long Covid e disturbi del sonno, studio: ne soffre fino al 40% guariti Nelle note del bollettino dell’8 giugno si legge che: “La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto duplicato e che 1 dei decessi comunicati in data odierna un caso è relativo ai giorni scorsi. La Regione Basilicata comunica che il dato relativo ai casi COVID-19 in isolamento domiciliare ed ai guariti, riportato in data odierna nei relativi campi è in corso di revisione sulla piattaforma regionale COVID-19 e non appena consolidato sarà aggiornato. La P.A. di Bolzano comunica che dei 354 nuovi positivi, 3 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 565 sono relativi a giorni precedenti al 07/06/22 ( di cui n. 423 del 06/06/22, n. 92 del 05/06/22, n. 16 del 04/06/22, n. 4 del 03/06/22) e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 3 il 07/06/2022 - N. 9 il 06/06/2022 - N. 1 il 07/05/2022 - N. 1 il 06/05/2022 - N. 1 il 29/04/2022 - N. 1 il 27/04/2022 - N. 1 il 27/02/2022 - N. 1 il 19/02/2022 - N. 1 il 11/02/2022 - N. 1 il 07/02/2022 - N. 1 il 30/01/2022. La Regione Umbria comunica che 1 dei ricoveri non UTI appartiene ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 22 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina”.

Le vittime vedi anche Covid, boom casi Omicron BA.5 in Portogallo: il parere degli esperti Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 40.614 in Lombardia 14.726 in Veneto 10.536 in Campania 11.366 nel Lazio 16.992 in Emilia-Romagna 11.020 in Sicilia 13.445 in Piemonte 10.116 in Toscana 8.545 in Puglia 3.918 nelle Marche 5.335 in Liguria 3.342 in Abruzzo 2.625 in Calabria 5.119 in Friuli-Venezia Giulia 2.481 in Sardegna 1.852 in Umbria 1.482 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.565 nella Provincia autonoma di Trento 924 in Basilicata 631 in Molise 535 in Valle d'Aosta