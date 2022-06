Guerra in Ucraina, ambasciatore russo Razov convocato dalla Farnesina

Moderazione ed equilibrio per poter cooperare e mantenere le relazioni “positive” con la Russia nel lungo termine. Questa la richiesta che fa all’Italia l'ambasciatore russo a Roma, Serghei Razov in visita ieri alla Farnesina. Botta e risposta col segretario generale del ministero degli Affari esteri, Ettore Francesco Sequi che ha respinto le accuse di coinvolgimento dei media italiani in una "campagna anti-russa". Questo dopo che Razov ha definito “ostile" la linea della propaganda usata dai media italiani nei confronti del Cremlino.

La Farnesina respinge le accuse di Mosca

L'Ambasciatore Razov nel suo colloquio con il Segretario generale del Mae, Ettore Sequi si è soffermato anche sulle dichiarazioni talvolta “inaccettabili” di alti funzionari italiani nei confronti della Russia e della sua leadership. A Razov, fa sapere l'ambasciata russa, "sono state messe in evidenza presunte dichiarazioni inammissibili e offensive del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa nei confronti delle istituzioni e dei media italiani". Sequi ha respinto subito le accuse. In relazione poi alle proposte dell'Italia per porre fine al conflitto in Ucraina e agli appelli per lo sblocco delle esportazioni di grano dai porti ucraini, Sequi ha ribadito la condanna italiana dell' aggressione e l'urgenza di un'intesa per l’invio delle materie prime.