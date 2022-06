Maltempo nel Varesotto, alberi caduti e torrente esondato. FOTO

Persone bloccate a Cittiglio

Nella frazione montana di Vararo, nel comune di Cittiglio, sono rimaste bloccate un centinaio di persone, a causa di alberi caduti che hanno interrotto la viabilità. Nel comune di Casalzuigno, un torrente è esondato invadendo alcune abitazioni.

Gli interventi

In totale sarebbero un centinaio gli interventi di soccorso tecnico urgente. Per far fronte alle richieste legate al maltempo sono stati richiamati in servizio diversi uomini dei Vigili del Fuoco, e sono giunte in supporto alcune squadre dai comandi di Milano e Monza-Brianza.