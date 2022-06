Allerta meteo: picco del caldo al Centro Sud, temporali al Nord

Economia

Condizionatori, limite di 25° in uffici pubblici dall'1/5: le regole

Il decreto bollette impone un irrigidimento delle norme su riscaldamento e aria condizionata delle pubbliche amministrazioni: dal 1° maggio al 31 marzo 2023 la temperatura potrà scendere a massimo 27 gradi in estate e non potrà superare i 19 gradi in inverno, con due gradi di tolleranza

Stop al condizionatore selvaggio negli uffici pubblici. Mentre il governo continua a lavorare per scongiurare gli effetti della crisi energetica alla luce della guerra in Ucraina, arriva una stretta per gli uffici pubblici

Le commissioni Ambiente e Attività produttive hanno approvato un emendamento del M5S al decreto bollette - che ha poi ottenuto il via libera alla Camera il 13 aprile - che impone una stretta su termosifoni e condizionatori delle Pa