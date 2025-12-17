Offerte Sky
Milano, giovane accoltellato nella notte: è grave

©Ansa

E' accaduto a mezzanotte in via Ovada, nel quartiere Barona,  periferia Sud-Ovest di Milano. Il 118 ha trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano

Un giovane di 21 anni è stato accoltellato la scorsa notte per strada a Milano. Le sue condizioni sono gravi. E' accaduto a mezzanotte in via Ovada, nel quartiere Barona, nella periferia Sud-Ovest di Milano. Il 118 ha trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. Le indagini, secondo quanto riferito da Areu, sono in carico ai Carabinieri.

